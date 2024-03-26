Франція та група інших країн Євросоюзу наполягають на посиленні обмежень на імпорт харчових продуктів з України, щоб запобігти дестабілізації сільськогосподарських ринків Євросоюзу, повідомляє Reuters.
Зазначається, що члени ЄС обговорюють, як надати Україні ще один рік продовження безмитного доступу до її ринків, а також заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти екологічних правил ЄС і дешевого імпорту.
За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, дестабілізовані ринки можуть послабити громадську підтримку Києва, що не буде в інтересах ні ЄС, ні українців.
Зазначається, що Єврокомісія запропонувала призупинити дію мит на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік до червня 2025 року з новим "екстреним гальмом" для м’яса птиці, яєць та цукру, що призведе до запровадження тарифів, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 і 2023 років. Також до списку додали овес, кукурудзу, крупи та мед.
Міністр сільського господарства Франції відмітив, що пшеницю також слід включити, і наполягав на тому, що "гальмівний поріг" має бути середнім показником за 2021-2023 роки. Це включатиме рік перед повномасштабного вторгнення Росії, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами.
Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль, який півроку головує в ЄС, відмітив, що очікує, що рішення буде знайдено найближчими днями, не уточнюючи, що дане рішення за собою передбачає.
Торгівля України з ЄС
25 березня міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що Варшава сподівається на припинення транзиту українського зерна вже 1 квітня.
Раніше повідомлялося, що Росія виграє зернову війну, налаштовуючи країни ЄС проти України. При цьому Україна не має нічого спільного з тим, що європейські фермери не можуть продати свою агропродукцію.