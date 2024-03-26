Члени ЄС обговорюють можливості, як надати Україні ще рік продовження безмитного доступу до її ринків та при цьому заспокоїти протести фермерів.

Франція та група інших країн Євросоюзу наполягають на посиленні обмежень на імпорт харчових продуктів з України, щоб запобігти дестабілізації сільськогосподарських ринків Євросоюзу, повідомляє Reuters.

Зазначається, що члени ЄС обговорюють, як надати Україні ще один рік продовження безмитного доступу до її ринків, а також заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти екологічних правил ЄС і дешевого імпорту.

За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, дестабілізовані ринки можуть послабити громадську підтримку Києва, що не буде в інтересах ні ЄС, ні українців.

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Зазначається, що Єврокомісія запропонувала призупинити дію мит на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік до червня 2025 року з новим "екстреним гальмом" для м’яса птиці, яєць та цукру, що призведе до запровадження тарифів, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 і 2023 років. Також до списку додали овес, кукурудзу, крупи та мед.

Міністр сільського господарства Франції відмітив, що пшеницю також слід включити, і наполягав на тому, що "гальмівний поріг" має бути середнім показником за 2021-2023 роки. Це включатиме рік перед повномасштабного вторгнення Росії, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами.

Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль, який півроку головує в ЄС, відмітив, що очікує, що рішення буде знайдено найближчими днями, не уточнюючи, що дане рішення за собою передбачає.

Торгівля України з ЄС

25 березня міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що Варшава сподівається на припинення транзиту українського зерна вже 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що Росія виграє зернову війну, налаштовуючи країни ЄС проти України. При цьому Україна не має нічого спільного з тим, що європейські фермери не можуть продати свою агропродукцію.

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