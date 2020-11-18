У СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду.

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу акціонерів "Мотор Січ" і зобов'язав Службу безпеки України розглянути їх клопотання про закриття кримінальної справи. У СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду.

"Адвокати іноземного інвестора ще в жовтні 2020 року подали клопотання до СБУ з обґрунтуванням прийняття законного рішення про закриття кримінального провадження через абсолютну надуманість обставин вчинення кримінального злочину. У клопотанні були спростовані всі претензії правоохоронних органів, детально описана законність дій іноземного інвестора і негативний вплив досудового розслідування на підприємство», — розповів Олександр Максименко, адвокат акціонерів «Мотор Січ».

Раніше слідчий СБУ проігнорував клопотання іноземного інвестора про закриття кримінального провадження, що стосується обставин придбання акцій ПАТ "Мотор Січ". Протягом декількох років дана кримінальна справа не розслідується - вона так і залишилася "фактовою", в ній немає підозрюваних. Тим не менш, ця кримінальна справа стала однією з підстав для арештів акцій «Мотор Січ» і блокування нормальної діяльності компанії.

"Тільки сьогодні у відкритому судовому засіданні за участю слідчого, суд заслухав доводи адвокатів і зобов'язав СБУ прийняти рішення про можливість закриття кримінального провадження з урахуванням позиції акціонерів ПАТ "Мотор Січ" протягом 72 годин з моменту отримання судового рішення», — розповів адвокат.

Тим часом, китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $3,5 млрд з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями — WilmerHale, DLA Piper і Bird&Bird. Вони представлять інтереси інвесторів у міжнародному арбітражі.

У вересні 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute). У повідомленні вони вказують, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством — експропріація їх інвестиції, а також порушення інших їхніх прав, гарантованих міжурядовою україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Протягом декількох місяців юристи акціонерів "Мотор Січ" безуспішно домагаються в українських судах зняття чотирьох арештів, які заблокували зміну акціонерів і залишили підприємство під фактичним контролем колишнього акціонера В'ячеслава Богуслаєва і його топ-менеджерів.

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Автор: УНІАН