Bridgestone продає свій завод в Росії.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну японський виробник шин Bridgestone шукає покупця на свої російські активи.

Про це повідомляє прес-служба Bridgestone.

Компанія розраховує піти з Росії протягом декількох місяців.

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"Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і приступила до розгляду можливості передачі бізнесу", - йдеться в заяві компанії.

Війна в Україні та позиція Bridgestone

14 березня 2022 року Bridgestone призупинила роботу заводу в Ульяновську і поставки в Росію. Компанія ухвалила це рішення у зв'язку з перебоями в ланцюжку поставок і логістиці, а також волатильністю національної та іноземної валют на вторгнення РФ в Україну.

Понад 1 тисячі російських співробітників Bridgestone продовжували отримувати зарплату і користуватися пільгами навіть після припинення діяльності в березні. Частка виручки від російського бізнесу в групі Bridgestone становила менш як 2%.

Японських співробітників разом з сім'ями вивезли з території РФ.

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