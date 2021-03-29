За словами Лазебної, необхідно стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення.

У третині українських сімей, які отримують державну допомогу, є працездатні непрацюючі особи.

Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, передає прес-служба Мінсоцполітики.

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"Постійно аналізуючи програму допомоги малозабезпеченим, я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють в "тіньовому" секторі та при цьому отримують допомогу за рахунок інших платників податків. Це порушує принцип адресності та не може не обурювати суспільство", – цитує Лазебну прес-служба Міністерства.

За словами Лазебної, необхідно стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення.

"Коли я дивлюся дані щодо зареєстрованого безробіття, то бачу, що нам потрібно відновлювати активні програми зайнятості та сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці", - цитує Лазебну прес-служба Міністерства.

За даними міністра, у 2020 році в країні було працевлаштовано 3,9 млн українців, а трудові відносини припинили 4,06 млн.

"Працевлаштовано на 101,5 тис. менше, ніж звільнено – це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа. Але треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості", - цитує Лазебну прес-служба Міністерства.

Що цьому передувало

Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів для посилення захисту малозабезпечених сімей.

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Автор: Богдан Слуцький