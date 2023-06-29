Спочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобов'язаних українців.

У "Дії" повернули одну з найочікуваніших послуг. Тепер українці можуть долучитися до бета-тесту зміни місця проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що послуга була вдосконалена і з неї виключили людський фактор.

"Уже скоро зможете в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації. Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор. Послугою зможуть скористатися жінки та діти", - зазначив Федоров.

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У прес-службі "Дії" також пояснили, що потрібно мати для того, аби скористатися сервісом:

мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Долучитися до тестування послуги можна за посиланням.

Послуги в "Дії" - що можуть українці

Як повідомляв УНІАН, 19 червня стало відомо, що незабаром вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути свої кошти в кілька кліків у застосунку "Дія". Тоді Мінцифри підписало меморандум із Фондом гарантування вкладів і вже спільно працюють над новою послугою.

Також з 21 червня на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП. Послуга повністю автоматична та унеможливлює людський фактор. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

22 червня в Міністерстві цифрової трансформації анонсували п’ять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дії". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова відомство планує відцифрувати 100 відсотків найпопулярніших державних послуг до кінця 2023 року.

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