Нова послуга допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків.

Незабаром вкладники збанкрутілих банків зможуть у застосунку "Дія" повернути свої кошти в кілька кліків.

Як повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров, Мінцифри підписало меморандум із Фондом гарантування вкладів і вже спільно працюють над новою послугою в "Дії".

"Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок "єПідтримка" у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти", - зазначив Федоров.

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За його словами, на сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, що дорівнює 1,4 млн рахунків українців. Дана послуга має на меті допомогти сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків.

В прес-службі Мінцифри закликали українців стежити за оновленням, щоб не пропустити запуск послуги.

Послуги в "Дії" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Мінцифри запустило нову послугу в "Дії", за якою було відкрито реєстрацію заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення".

23 травня стало відомо, що у додатку "Дія" українці можуть подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. А також змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

Також з 9 червня українці можуть придбати в "Дії" нову військову облігацію - "Сімферополь". Вона має ставку 19,5% та дату виплати 15 січня 2025 року. Також окрім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.

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