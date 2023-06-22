Відомство планує відцифрувати 100 відсотків найпопулярніших державних послуг до кінця року.

В Міністерстві цифрової трансформації анонсували п’ять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дії".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише видання LIGA.net.

За його словами, відомство планує відцифрувати 100 відсотків найпопулярніших державних послуг до кінця 2023 року.

Відео дня

Зокрема, команда Мінцифри працює над послугою розмитнення авто в "Дії". У міністерстві зазначають, що наразі лише через розмитнення автівок рівень корупції на митниці становить від 50 млн доларів до 150 млн доларів на рік. Наразі в Мінцифри доопрацьовують законопроект, а потім його має ухвалити Верховна Рада.

Також вже скоро розпочнеться бета-тестування послуги зміни місця проживання. Зазначається, що коли людина змінюватиме місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Крім того, незабаром у "Дії" можна буде в кілька кліків зробити перереєстрацію авто за допомогою QR-коду у разі купівлі-продажу. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром. В Мінцифри запевнили, що нова послуга значно зекономить час й усуне необхідність відвідувати сервісні центри МВС.

Також в відомстві зазначили, що команда "Дії" працює над тим, щоб у застосунку були доступні й документи про освіту — атестати та дипломи. Якими можна буде скористатися у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.

"Застосунком "Дія" користуються понад 19,2 млн українців. У застосунку доступні 26 послуг та 14 документів. Серед них — "єДокумент", допомога з безробіття, послуги для ВПО, пошкоджене майно, військові облігації, донати на армію тощо", - додали в Мінцифри.

Нові послуги в "Дії" - деталі

З 9 червня українці можуть придбати в "Дії" нову військову облігацію - "Сімферополь". Вона має ставку 19,5% та дату виплати 15 січня 2025 року. Також окрім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.

Також 19 червня стало відомо, що незабаром вкладники збанкрутілих банків зможуть у застосунку "Дія" повернути свої кошти в кілька кліків. Мінцифри підписало меморандум із Фондом гарантування вкладів і вже спільно працюють над новою послугою.

З 21 червня на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП. Послуга повністю автоматична та унеможливлює людський фактор. Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.