Послуга повністю автоматична та унеможливлює людський фактор.

Відтепер на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Закривайте ФОП за секунду - нова послуга вже на порталі "Дія". Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор", - зазначив Федоров.

За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки. Користувачу треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. А результат можна отримати на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі "Дія".

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Зазначається, що скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Нові можливості для українців у додатку "Дія"

Як повідомляв УНІАН, з 23 травня у додатку "Дія" українці можуть подавати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення та для тих, хто загубив чи пошкодив документ. А також змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

Також з 9 червня українці можуть придбати в "Дії" нову військову облігацію - "Сімферополь". Вона має ставку 19,5% та дату виплати 15 січня 2025 року. Також окрім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.

19 червня стало відомо, що незабаром вкладники збанкрутілих банків зможуть у застосунку "Дія" повернути свої кошти в кілька кліків.

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