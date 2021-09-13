У сервісі доступні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

В додатку "Дія" стали доступні небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Про це повідомляється в Telegram-каналі сервісу "Дія".

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"Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично", - йдеться в повідомленні.

У сервісі нагадали, що в Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом, однак він не підійде для виїзду за кордон.

Відтепер в електронному варіанті в "Дії" доступні такі документи як ID-карта, біометричний закордонний паспорт і небіометричний закордонний паспорт, виданий після 2015 року. При цьому паспорт-книжечка на платформі не відображається.

Додаток "Дія":

Раніше в додатку "Дія" запрацював сервіс "Е-реєстрація" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

До цього Міністерство цифрової трансформації повідомило, що планує впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу, а також ряд інших функцій.

Нещодавно в "Дії" з'явилася можливість авторизації через біометричний закордонний паспорт.

17 травня на презентації Diia Summit Міністерство цифрової трансформації запустило цифровий підпис "Дія.Підпис" у мобільному додатку для оцифрованих документів і послуг "Дія".

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

Автор: Катерина Жирій