Це відбудеться уже цієї осені.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, коли стане доступною послуга подачі заяви та документів на реєстрацію шлюбу на порталі держпослуг "Дія".

Як повідомляється на сайті "Дії", подати заяву можна буде уже цієї осені.

"Наразі послуга в розробці, її презентують на новому Diia Summit, який відбудеться в кінці жовтня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сплачувати адміністративний збір за надання послуги можна буде на порталі.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як скористатися послугами "Дії" без доступу до інтернетуЯк повідомляв УНІАН, 1 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

В Міністерстві цифрової трансформації ще в червні повідомили, що планують впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.

Автор: Павло Степанець