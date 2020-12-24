Вартість оренди зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні.

Протягом останніх трьох тижнів ціни на нерухомість в Києві істотно зменшилися - це стосується як купівлі, так і оренди житла в столиці.

Читайте такожЕксперти підрахували, скільки українці купили квартир у ПольщіПро це повідомляє ТСН.ua.

"Вартість оренди зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер однокімнатна квартира в столиці в середньому коштує 1,8 мільйона гривень.

"Двокімнатну квартиру в столиці можна придбати за 2,7 мільйона гривень. За трикімнатну оселю в Києві треба буде викласти майже 4 мільйони гривень", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

На початку грудня аналітики ринку нерухомості з'ясували, де в Україні найдешевше орендувати житло на новорічні свята.

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Автор: УНІАН