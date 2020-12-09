В середньому по Україні орендувати подобово житло на Новий Рік коштуватиме 1,5 тисячі гривень.

В Україні найдешевше орендувати квартиру на Новий рік у Сумах - орендарі просять 350 гривень на добу. Бюджетні варіанти житла на новорічну ніч можна знайти в Чернігові та Кропивницькому – 400 гривень. У Львові та Києві ціни найвищі.

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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на дані аналітиків сайту OLX Нерухомість.

"Недорогий варіант відсвяткувати Новий рік у західних областях України - Івано-Франківськ. Орендна плата за квартиру тут становить в середньому 430 гривень на добу", - йдеться в повідомленні.

При цьому значно вища ціна на оренду будинку. В середньому по Україні це коштуватиме 1,5 тисячі гривень.

У порівнянні з минулим роком, в деяких великих містах України відбулися значні зміни в цінах на подобову оренду:

у Львові забронювати будинок в листопаді 2019 року було у 2,5 раза дешевше, зараз - в середньому 3 тисячі гривень на добу;

у Дніпрі вартість оренди була меншою в 1,5 раза - з 2 тисяч вона підросла до 3 тисяч гривень;

у Києві котеджі подорожчали на 11% - 5 тисяч гривень на день,

в Одесі на 8% - 2,7 тисячі гривень на день;

у Харкові зняти будинок цього року стало навпаки трохи дешевше – на 7%, тепер просять в середньому 2,8 тисячі гривень.

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Автор: УНІАН