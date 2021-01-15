Меткомбінати імені Ілліча й "Азовсталь" розробили низку заходів для захисту співробітників від зараження COVID-19.

Група "Метінвест" відзвітувала про дотримання введених через пандемію COVID-19 протиепідеміологічних заходів, зокрема, на заводі імені Ілліча в Маріуполі й на "Азовсталі".

Підприємства працюють безперебійно, без зниження виробництва, також мінімізовані випадки зараження у колективі завдяки дотриманню правил. Про це повідомляє "Обозреватель".Читайте такожНа "Азовсталі" встановлюють сучасні системи очищення: як вони працюють

На підприємствах дотримуються масочного режиму, дезінфікують приміщення і транспорт, їдальні перевели в режим роботи "буфет". Вся продукція - тільки в індивідуальній упаковці, готові страви відпускаються на винос в одноразовому посуді, вода видається в пляшках. Персонал їдалень працює в захисних засобах, посилено дезинфікуюче прибирання, встановлені правила безпечного відвідування об'єктів харчування.

Подбали в "Метінвесті" і про особисту безпеку співробітників: крім маскового режиму, дотримання дистанції та дезінфекції рук, проводиться температурний скринінг і регулярна обробка спецзасобами приміщень і транспорту, робочі місця, там, де це можливо, додатково знезаражуються бактерицидними лампами.

Так, на складах підприємств є понад 1,4 тис. захисних масок і 5 тис. 397 літрів диззасобів для рук. Запас дезінфекторів для обробки автобусів і приміщень – 44 тис. 240 літрів.

Директор меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" Тарас Шевченко нагадав про необхідність носити захисні маски в громадських місцях, дотримання соціальної дистанції, регулярного миття та дезінфекції рук, незважаючи на зниження захворюваності коронавірусом.

"... Обов'язково звертайтеся до лікаря при появі простудних симптомів", - додав Шевченко.

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Автор: УНІАН