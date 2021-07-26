За державною програмою "5-7-9" вже видано кредитів на суму 54,5 млрд грн.

Зі старту Державної програми доступних кредитів "5-7-9" банки видали українським підприємцям понад 20,7 тисяч кредитів на загальну суму 54,5 млрд грн, а найбільш активно кредити беруть представники агросектору.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

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"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (46%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, А також Київська області", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що від суми всіх кредитів 20,2 млрд грн видані на рефінансування отриманих раніше позик, 7 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 27,2 млрд грн - в якості антикризових кредитів на поповнення обігових коштів під 0%.

"Доступні кредити 5-7-9%": що необхідно знати

З лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%», оцінюючи її потенціал у 2020 році у 50 тисяч кредитів.

17 червня 2020 року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

Кабінет міністрів 28 грудня вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

Автор: Ганна Нагорна