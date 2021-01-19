З моменту старту програми уповноважені банки вже видали 7 957 позик на загальну суму 18,5 мільярда гривень.

Українські банки в рамках державної програми "доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 279 нових кредитів на загальну суму 687,3 мільйона гривень.

Читайте такожЕксперт розповів, що впливатиме на економіку України у 2021 роціПро це передає прес-служба Міністерства фінансів.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 279 кредитів на загальну суму 687,3 мільйона гривень. З моменту старту програми "доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 7 957 позик на загальну суму в 18,5 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з цієї суми 11,591 мільярда гривень були видані як рефінансування раніше отриманих позик, 3,242 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,643 мільярда гривень - як антикризові кредити під 3%.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосило старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

Кабінет Міністрів 28 грудня вніс зміни до програми пільгового кредитування" доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

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Автор: УНІАН