Продажі німецького пива впали на 22,3% з 1993 року.

Продажі пива в Німеччині у 2020 році знизилися на 5,5% в порівнянні з попереднім роком на тлі обмежень пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Федеральне статистичне управління, передає DW.

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В цілому, за офіційними даними, німецькі пивоварні та дистриб'ютори продали 8,7 млрд літрів (2,3 млрд галонів).

Дані не включають безалкогольне пиво, солодові напої та пиво, що імпортуються за межі Європейського Союзу.

Продажі німецького пива впали на 22,3% з 1993 року. Торішнє падіння було особливо різким.

Низькі показники продажів викликані карантинними обмеженнями, зокрема через закриття барів і ресторанів. Німецька пивоварна асоціація заявила, що падіння було "безпрецедентним" в післявоєнний період.

Бари та ресторани в Німеччині були закриті під час локдауну з березня по травень. На початку листопада їх знову закрили.

Відповідно, у квітні обсяги продажів зменшилися на 17,3%, а в листопаді на 14,1%. Продажі зросли протягом літніх місяців, коли обмеження на роботу барів і ресторанів послабили.

Скасування Октоберфесту

У Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня 2020 року мав відбутися знаменитий щорічний пивний фестиваль Октоберфест. Однак через пандемію коронавірусу головну пивну подію у світі довелося скасувати.

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Автор: УНІАН