У Румунії підвищили пенсійний вік для жінок

Зазначається, що в країні налічується близько 4,6 мільйона пенсіонерів.

У Румунії триває процес вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок. З липня пенсійний вік для жінок поступово збільшуватиметься і до 2035 року досягне позначки в 65 років.

Видання Antena 3 CNN повідомляє, що новий закон про пенсії вносить важливі зміни до порядку дострокового виходу на пенсію, який буде доступний лише особам із щонайменше 40-річним стажем сплати внесків.

При цьому до 2035 року пенсійний вік жінок досягне того самого рівня, що й стандартний пенсійний вік для чоловіків, тобто 65 років. Щороку пенсійний вік збільшуватиметься приблизно на два місяці.

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До ухвалення закону жінки виходили на пенсію у 63 роки, а чоловіки – у 65 років. Варто зазначити, що в Румунії налічується близько 4,6 мільйона пенсіонерів, причому жінки становлять більшість.

Пенсія в Україні та в інших країнах – останні новини

Німеччина поступово підвищить пенсійний вік приблизно до 70 років на початку 2090-х років. Цей крок покликаний забезпечити стійкість пенсійної системи в умовах старіння населення.

Що стосується України, то вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років і безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу. Пенсійний вік для чоловіків і жінок однаковий.

При цьому виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський повідомив, що в Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію дедалі більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, адже пенсійних виплат може не вистачити на життя.

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