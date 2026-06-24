У Німеччині хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років

Запропоновані заходи мають запобігти краху перевантаженої пенсійної системи та зміцнити суспільний договір між поколіннями.

Німеччина поступово підвищить пенсійний вік приблизно до 70 років на початку 2090-х років відповідно до рекомендацій, які підтримав канцлер Фрідріх Мерц. Цей крок покликаний забезпечити стійкість пенсійної системи в умовах старіння населення.

Як пише The Guardian, експертна комісія, створена для розробки реформи пенсійної системи, заявила, що пенсійний вік має бути прив’язаний до зростання тривалості життя, а можливість дострокового виходу на пенсію слід скасувати.

"Жодному громадянину не варто хвилюватися", – заявив Мерц.

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За його словами, запропоновані заходи допоможуть запобігти краху перевантаженої пенсійної системи та зміцнять суспільний договір між поколіннями. Молоді люди, на його думку, отримають "підстави для оптимізму", адже реформа "зніме з їхніх плечей величезний тягар".

Експертна комісія працювала над пропозиціями з січня, проводячи щоденні тривалі засідання. У підсумку вона представила план із 33 пунктів. Серед ключових рекомендацій – інвестування обов’язкових пенсійних внесків працівників і роботодавців у фондовий ринок для збільшення та захисту вартості пенсійного фонду для майбутніх поколінь. Також пропонується поширити обов’язкові пенсійні внески на державних службовців і самозайнятих громадян.

Наразі пенсійний вік у Німеччині для людей, які виходитимуть на пенсію на початку 2030-х років, становить 67 років. Цей показник був встановлений близько двох десятиліть тому. Комісія вважає, що його слід поступово підвищувати відповідно до зростання тривалості життя – приблизно до 70 років на початку 2090-х.

Зазначається, що Німеччина має одну з найшвидше старіючих популяцій у світі. Як і багато західних країн, вона стикається з проблемою забезпечення майбутнього пенсійної системи, коли дедалі менша кількість працівників утримує дедалі більшу кількість пенсіонерів, які живуть довше.

Уряд сподівається ухвалити реформу до літніх парламентських канікул уже наступного місяця, хоча її ще мають обговорити та винести на голосування в парламенті. Мерц наголосив, що усі елементи цього пакета реформ необхідно реалізувати якнайшвидше.

Найбільшу критику викликала ідея скасувати право для людей із 45-річним трудовим стажем виходити на пенсію у 63 роки без зменшення виплат. Опоненти вважають, що це вдарить по працівниках фізично важких і низькооплачуваних професій, зокрема будівельниках або доглядальниках. Водночас експерти зазначили, що нинішня система часто приносила найбільшу вигоду чоловікам із добре оплачуваною роботою та безперервною трудовою кар’єрою.

Згідно з останніми статистичними даними за 2024 рік, близько 23% населення Німеччини, або 19 мільйонів людей, мають вік 65 років і старше. Для порівняння, у 1991 році ця частка становила лише 15%. Середня очікувана тривалість життя в країні сягає 78,5 року для чоловіків і 83,2 року для жінок.

Критики реформи заявляють, що посилення залежності пенсійної системи від фондового ринку є небажаним і може призвести до нестабільності, особливо в період слабкого економічного зростання. Загалом німці досить обережно ставляться до інвестицій, віддаючи перевагу заощадженням на банківських рахунках.

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