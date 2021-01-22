Держпідприємство "Медичні закупівлі України" уклало угоду з головним вітчизняним виробником "швидких", компанією "Автоспецпром", на поставку 246 автомобілів за цінами, нижчими за звичайні.

Усього для потреб системи екстреної медицини планується закупити 142 автомобілі типу В і 104 машини категорії С (т. зв. "реанімобілів") на базі Citroеn Jumper. Ціна складе відповідно 1,59 млн і 1,9 млн гривень за машину для кожного типу.

Запропонувати такі низькі ціни ТОВ "Автоспецпром" вдалося завдяки спеціальним домовленостям з виробниками медичного обладнання та постачальником базових автомобілів, компанією "Пежо Сітроен Україна". В рамках політики соціальної відповідальності постачальник запропонував "Автоспецпрому" спеціальні ціни на машини для створення швидких для ДП "Медичні закупівлі України".

Окремо в "Автоспецпромі" відзначають роль українського бізнесу, який забезпечує дві третини комплектуючих для карет швидкої допомоги:

"За ціну на "швидкі", яку отримало ДП від "Автоспецпрому", потрібно подякувати великій кількості українців. Адже дві третини запчастин, які ми використовуємо, – вітчизняного виробництва, – підкреслив заступник директора компанії Кирило Коморкін. - Наші підрядники розуміють, що якісна, надійна та безпечна "швидка" завтра може врятувати життя їхнього родича, друга чи сусіда. І тому майже всі вони погодилися надати спеціальні цінові умови для цього проекту. Ми також вдячні нашим іноземним партнерам, які, попри великий попит на медичне обладнання в світі, з розумінням поставилися до ситуації", - додав заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

Раніше "Автоспецпром" і "Пежо Сітроен Україна" вже реалізовували проект, спрямований на допомогу українським медикам у боротьбі з пандемією: навесні 2020 року було безкоштовно обслужено й відремонтовано 100 автомобілів швидкої допомоги на базах Citroеn Jumper і Peugeot Boxer.

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Автор: УНІАН