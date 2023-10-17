В українських сховищах наразі майже 16 млрд кубометрів газу.

Через зниження температури повітря органи місцевого самоврядування поступово розпочинають опалювальний сезон. Для його проходження накопичено 15,9 млрд кубометрів газу, що перевищує запланований обсяг у 14,7 млрд кубометрів.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, у рамках підготовки енергосистеми до холодів продовжується ремонт об’єктів генерації та розподілу електрики. Так, на одній з ТЕС вийшла з ремонту турбіна, яка додала до енергосистеми додаткові 73 МВт потужності.

"У зв’язку зі зниженням температури повітря органи місцевого самоврядування поступово розпочинають опалювальний сезон. Для його проходження накопичено достатньо ресурсів — запаси природного газу у сховищах становлять майже 15,9 млрд кубометрів (за планами Уряду, на початок ОЗП необхідний обсяг мав становити 14,7 млрд кубометрів)", - йдеться у повідомленні.

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Готовність до зими — що відомо

Українські енергетики активно готуються до прийдешніх холодів. Так, останніми днями з ремонтів виходять все більше генеруючих потужностей. 16 жовттня 2023 року енергетики відновили роботу ще одного енергоблоку.

У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту. "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

Попри те, що ця зима може бути важчою за попередню, енергосистема, за прогнозом, вдало впорається з піковим навантаженням у найхолодніший день року. В "Укренерго" заявили, що енергосистема України витримає найхолодніший день зими, але за однієї умови.

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