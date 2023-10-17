Через зниження температури повітря органи місцевого самоврядування поступово розпочинають опалювальний сезон. Для його проходження накопичено 15,9 млрд кубометрів газу, що перевищує запланований обсяг у 14,7 млрд кубометрів.
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у рамках підготовки енергосистеми до холодів продовжується ремонт об’єктів генерації та розподілу електрики. Так, на одній з ТЕС вийшла з ремонту турбіна, яка додала до енергосистеми додаткові 73 МВт потужності.
"У зв’язку зі зниженням температури повітря органи місцевого самоврядування поступово розпочинають опалювальний сезон. Для його проходження накопичено достатньо ресурсів — запаси природного газу у сховищах становлять майже 15,9 млрд кубометрів (за планами Уряду, на початок ОЗП необхідний обсяг мав становити 14,7 млрд кубометрів)", - йдеться у повідомленні.
Готовність до зими — що відомо
Українські енергетики активно готуються до прийдешніх холодів. Так, останніми днями з ремонтів виходять все більше генеруючих потужностей. 16 жовттня 2023 року енергетики відновили роботу ще одного енергоблоку.
У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту. "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.
Попри те, що ця зима може бути важчою за попередню, енергосистема, за прогнозом, вдало впорається з піковим навантаженням у найхолодніший день року. В "Укренерго" заявили, що енергосистема України витримає найхолодніший день зими, але за однієї умови.