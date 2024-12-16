Оцінити продавця зможуть тільки покупці, що купили товар через OLX Доставку.

Сервіс оголошень OLX запровадив нову систему оцінювання продавців. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що у новій системі:

Оцінки зможуть ставити тільки ті користувачі, що купили товар через OLX Доставку, причому тільки після його фізичного отримання. Оцінки виставлятимуться у вигляді зірок і тегів. Загальний рейтинг продавця буде середнім арифметичним всіх оцінок, які він отримає. Список усіх продавців, яких можна оцінити, буде знаходитись в новій вкладці Продавці на оцінку, а список оцінок - у вкладці Поставлені оцінки.

"Запити на оцінку отримуватимуть тільки ті покупці, що купили товар через OLX Доставку, причому тільки після його фізичного отримання. Така оцінка називатиметься перевіреною. Це означає, що ми матимемо змогу переконатись, що угода між покупцем і продавцем дійсно відбулася, а посилку вже доставлено покупцеві", - повідомили в OLX.

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Продавці оцінюватимуться за шкалою від 1 до 5 зірок. Оцінюючи продавців, покупці також зможуть обирати теги для обґрунтування оцінки в зірках. При цьому продавці бачитимуть поставлену оцінку і теги, обрані для обґрунтування оцінки разом з іменем покупця (назвою облікового запису на OLX).

Оцінити продавця можна буде впродовж 60 днів. За 24 години до закінчення терміну дії запиту на оцінку клієнт отримає нагадування. Після завершення цього терміну оцінити продавця за конкретну покупку буде неможливо.

Що означатимуть зірки й теги?

Зірки - це спосіб оцінити вашу задоволеність продавцем:1 зірка: найнижча оцінка, 5 - найвища.

Теги - це набір характеристик, які детальніше пояснюють оцінку в зірках. Виставляти теги буде необов’язково при оцінці продавця на 4 або 5 зірок та обов’язково при оцінці на 3 зірки чи менше.Вони відображають ті характеристики, які є найбільш важливими для користувачів, коли вони когось оцінюють або коли хтось оцінює їх.

Рейтинги відображатимуться в оголошеннях кожного продавця та у його профілі.

"До 17 березня 2025 року в профілі та оголошеннях продавця буде показано одразу два різні рейтинги : його рейтинг за старою системою оцінювання та рейтинг за новою системою. Якщо у продавця немає нового рейтингу, це означає, що він ще не отримав жодної оцінки. Якщо у продавця немає старого рейтингу, це означає, що він не отримував оцінок, поки діяла стара система", - йдеться у повідомленні.

Рейтинг продавця розраховуватиметься середнім арифметичним всіх оцінок (тобто зірок), які він отримає.

Сервіс OLX - останні новини

Згідно з дослідженням OLX Робота, деякі вакансії в Україні стало набагато важче закрити, через відсутність охочих спеціалістів. Так, у жовтні 2024 року найважче було закрити вакансію конструктора на виробництві - на 39 вакансій на платформі було лише 60 відгуків. На другому місці - позиція стоматолога.

Раніше в "OLX Робота" розповіли УНІАН, що на сайтах з пошуку роботи з'являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні.

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