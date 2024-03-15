Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди, доходів домогосподарства та кількості осіб.

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидію на оренду житла. Як зазначили у відомстві, планується реалізувати нововведення в рамках експериментального проекту протягом двох років.

"Особливість субсидії - це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному місті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється", - повідомили у пресслужбі.

За даними Мінсоцполітики, ціни на житло в Києві на 22% (до 8,4 тис. грн за однокімнатну квартиру) вищі за середні по країні, у Миколаєві та Миколаївському регіоні - нижчі на 30-35% (не перевищують 4,5 тис. грн), а на Закарпатті - вищі у 2,5 раза порівняно з середніми по країні (досягаючи 17 тис. грн за однокімнатну квартиру). Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні і становлять в діапазоні від 2,8 тис. грн до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру, в обласних центрах в зазначених регіонах показник буде трохи вищим, від 3,2 тис. грн до 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Відео дня

Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла. Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло, а також доходів домогосподарства і його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

"На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. У подальшому цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі даний проект рішення погоджується в уряді та із зацікавленими органами влади. У міністерстві очікують, що після затвердження відповідного рішення уряду, вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки для них.

Підтримка ВПО - останні новини

В Мінсоцполітики розробили зміни до постанови, які уточнюють категорії тих внутрішньо переміщених осіб, хто має право на виплати. До затвердженого нещодавно переліку розширили список отримувачів.

Як раніше повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з 1 березня в Мінсоцполітики будуть розраховувати допомогу внутрішньо-переміщеним особам з урахуванням того, наскільки родина потребує допомоги, а також інтегрованості людини в економічний розвиток країни. За її словами, необхідно, щоб у кожному домогосподарстві хоча б один внутрішньо переміщений член родини працював або принаймні був зареєстрований в службі зайнятості.

Вас також можуть зацікавити новини: