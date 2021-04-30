У найближчі тижні служба підтримки буде створена і для працівників Держмитслужби (інспекторів).

Державна митна служба України в п'ятницю, 30 квітня, запустила онлайн-службу підтримки (HelpDesk) для бізнесу в тестовому режимі.

Як повідомила прес-служба відомства, система розроблена і впроваджується за підтримки Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM).

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Відзначається, що HelpDesk буде підтримувати всі нові процеси Держмитслужби, в тому числі - всі нові сервіси.

Першим напрямком обрали NCTS-систему, яка запроваджується в Україні для приєднання до Європейської конвенції про процедуру загального транзиту.

У березні 2021 року NCTS була запущена на всеукраїнському рівні.

"У 2021-2022 рр. Держмитслужба запланувала оновити більшу частину митних процесів завдяки впровадженню нових IT-рішень. Це стосується як внутрішніх процесів митниці (митного оформлення, управління ризиками), так і практично всіх сервісів. Водночас запускаються нові митні процеси в рамках євроінтеграційних зобов'язань України", - цитує прес-служба заступника Голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Євгена Ентіса.

За словами Ентіса, запуск великого переліку нових IT-продуктів вимагає нових рішень для підтримки бізнесу, які дозволять оперативно розв'язувати проблеми та надавати бізнесу необхідну інформацію про нові сервіси та процеси.

Згідно з повідомленням, HelpDesk реалізований на базі open-source рішення, що дозволяє Держмитслужбі розвивати сервіс під свої потреби.

"Таке рішення було прийнято через відсутність необхідного фінансування ІТ-напрямку, при цьому потреба в створенні цього сервісу була нагальна", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що найближчими тижнями буде створено HelpDesk і для працівників Держмитслужби (інспекторів).

NCTS

Система NCTS - загальноєвропейська комп'ютеризована система управління транзитними вантажами. Система була розроблена на основі стандарту UN/EDIFACT для електронного документообігу.

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Автор: Богдан Слуцький