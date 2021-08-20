Дочірньому банку "Сбербанку Росії" заборонили використовувати в Україні назву "Сбербанк".

Верховний суд України заборонив дочірньому банку російського lержбанку "Сбербанк Росії" використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського lержбанку. Рішення було прийнято Верховним судом України на засіданні 19 серпня.

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Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п'ять років і налічує тридцять томів матеріалів.

Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг обумовлені його складністю та активним протистоянням "Сбербанку", який зараз зобов'язаний припинити незаконне використання цієї торгової марки в Україні.

У зв'язку з перемогою "Ощадбанк" запевняє, що це рішення не вплине на права та обов'язки клієнтів українського банку-опонента.

Суперечка "Ощадбанку" зі "Сбербанком":

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку країни з 2001 року.

У квітні 2017 року Господарський суд м. Києва визнав недійсними десять торгових марок українського дочірнього банку російського "Сбербанку", у зв'язку з чим фінустанова втратила доменне ім'я sberbank.ua і не може використовувати торгову марку "Сбербанк".

12 серпня 2020 року "Ощадбанк" виграв суд проти "Сбербанку" РФ, який заявляв, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки "Сбербанк" на території України порушила права "Сбербанку Росії".

26 листопада 2020 року Касаційний господарський суд Верховного Суду України відхилив касаційну скаргу "Сбербанку Росії "і залишив у силі рішення про визнання торгової марки" Сбербанк "на території України власністю "Ощадбанку".

Автор: Олена Коваленко