Відповідне рішення було прийнято на засіданні Верховного суду.

Законним власником торгової марки "Сбербанк "на території України є державний "Ощадбанк".

Про це повідомляє прес-служба Верховного Суду.

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За даними прес-служби, Касаційний господарський суд Верховного суду України на засіданні 26 листопада відхилив касаційну скаргу Сбербанку Росії та залишив у силі рішення про визнання торгової марки "Сбербанк" на території України власністю "Ощадбанку".

"Верховний суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ВАТ "Сбербанк Росії" і залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10 серпня 2020 року, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

Хронологія подій

У квітні 2017 року Господарський суд м. Києва визнав недійсними десять торгових марок українського дочірнього банку російського "Сбербанку", у зв'язку з чим фінустанова втратила доменне ім'я sberbank.ua і не може використовувати торгову марку «Сбербанк».

12 серпня 2020 року "Ощадбанк" виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки "Сбербанк" на території України порушила права "Сбербанку Росії".

Довідка УНІАН

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку країни з 2001 року.

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Автор: Богдан Слуцький