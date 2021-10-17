В особистому кабінеті ветерани матимуть змогу замовляти ту чи іншу соціальну послугу з мобільного телефона, зазначив прем'єр.

Ветерани з 2022 року зможуть користуватися усіма основними послугами в додатку "Дія".

Нововведення прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував на своїй сторінці у Facebook.

"Українські ветерани зможуть скористатися своїми основними сервісами в "Дії" з наступного року. В особистому кабінеті вони матимуть змогу переглянути дані про статуси та пільги та замовити ту чи іншу соціальну послугу зі смартфона", – написав Шмигаль.

Читайте такожСертифікат про вакцинацію у "Дії" можна отримати з "міксом" вакцин: покрокові рекомендаціїГолова уряду зазначив, що сервіси для ветеранів стануть доступними понад мільйону українських воїнів: тим, хто брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі, учасникам Операції Об'єднаних сил, бойових дій на територіях інших держав.

За його словами, сервісами також зможуть користуватися члени родин загиблих.

Нагадаємо, "Дія "(скорочена фраза "Держава і я") – це застосунок, а також портал, які розробило Міністерство цифрової трансформації України.

Вперше "Дія" запрацювала минулого року.

Наприкінці вересня віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток "Дія" використовують вже 7 млн українців.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк