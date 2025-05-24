В лікарні помер 41-річний чоловік, який отримав поранення під час вчорашнього ворожого удару.

Сьогодні вночі окупанти атакували один з портів Одеської області, внаслідок чого сталися руйнування. Також стало відомо, що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Одеському порту 23 травня.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, 24 травня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками та поцілили по об'єктах припортової інфраструктури. Наразі триває огляд місця події, правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Почато розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що потерпілих під час цієї дронової атаки немає.

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Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що зросла кількість загиблих через ракетний удар, який 23 травня окупанти завдали по Одеському порту.

"Від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік", - написав посадовець в Telegram.

Таким чином, через ракетний удар по порту загинуло троє цивільних людей. В обласній прокуратурі УНІАН сказали, що стан інших поранених, які знаходяться у лікарні, наразі стабільний.

Удар по Одеському порту

23 травня росіяни вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Одеському морському торгівельному порту. Відразу місцева влада повідомила, що загинув 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів. Також йшлося, що ще 8 осіб отримали поранення, з яких четверо – у важкому стані. Ввечері стало відомо, що у лікарні помер 71-річний одесит. Внаслідок атаки пошкоджене машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

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