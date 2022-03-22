Корпорація NEC Group вирішила покарати РФ й передати кошти на гуманітарну допомогу постраждалим від війни в українській державі.

Японська телеком-корпорація NEC Group призупинила майбутні продажі та інвестиції в РФ через її військову агресію в Україні.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"NEC Group хоче висловити співчуття всім, хто постраждав від трагічної ситуації в Україні, і наші думки особливо з родиною співробітників NEC group, які називають цей регіон домом. Ми щиро сподіваємося, що мирні та безпечні умови поновляться якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американська дочірня компанія Netcracker Technology керує сайтами розробки програмного забезпечення в Україні.

"Netcracker Technology реалізувала низку ініціатив з надання допомоги та підтримки своїм працівникам в Україні та їхнім родинам, включаючи підтримку евакуації та забезпечення житлом, їжею, водою, товарами та запасами. На сьогодні понад 700 наших українських співробітників та їхніх сімей переміщено в безпечніші місця в Україні та за кордоном", - додали в компанії.

Крім того, NEC Group передасть пів мільйона євро "Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй" на гуманітарну допомогу постраждалим від кризи в Україні та прилеглих регіонах.

В заяві NEC Group підкреслили, що кожна компанія NEC Group збирає пожертви від співробітників з усього світу.

Нагадаємо, Росія вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв та Херсон.

Низка західних країн, зокрема США та країни-члени Євросоюзу, запровадили проти російської сторони нові санкції.

Крім того, низка іноземних компаній - наприклад, Cisko, IBM, Starbucks, Mcdonald's, Coca-Cola вирішили призупинити роботу на російському ринку.

Довідка УНІАН, NEC Group - японська корпорація, виробник електронної, комп'ютерної техніки, телекомунікаційного устаткування, одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній. Штаб-квартира розташована в Токіо.

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