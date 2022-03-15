Відповідним законом зі складу кримінальних правопорушень виводяться діяння, вчинені в умовах воєнного стану, які спрямовані на відсіч збройної агресії Росії.

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та інших законів щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану" (№7145).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 344 народних депутати.

Законом встановлюється, що не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування (нейтралізацію) збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю та здоров'ю тієї особи, хто посягає, а також заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам фізичних або юридичних осіб або держави Україна, при відсутності ознак катування та порушення правил ведення війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою.

Особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти майна та осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо їх застосування відбулося відповідно до вимог законодавства.

Також законом визначається, що бойовий імунітет - звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених законом "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї, настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення правил ведення війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами.

Серед іншого, встановлюється, що в умовах воєнного стану особа, яка займає політичну посаду, посаду державної служби, посаду в органах місцевого самоврядування, посаду керівника суб'єкта державного сектору економіки, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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