Група економістів проаналізувала антикризові заходи, прийняті в Україні.

Мультиплікативний ефект від будівництва доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво" становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню.

Про це заявив економіст Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook під час форуму "Мережа: форум дорожньої галузі", повідомляють "Українські новини".

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Група економістів за участю Михайла Кухара аналізувала антикризові заходи, прийняті в Україні. "На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% в четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва ("Великого будівництва")", — заявив Кухар.

"Питома вага "Великого будівництва" у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому", — зазначив Кухар і додав, що в структурі проміжного споживання і ВВП України Будівництво має найбільший коефіцієнт — 3,4%.

Кухар також процитував заяву директора-розпорядницю МВФ Кристаліни Георгієвої, про пріоритети допомоги країнам з групи G-20: "Країни мають підготуватися до системних синхронних зусиль з інвестицій в інфраструктуру, як тільки вдасться взяти пандемію під контроль. Крім того, нові дослідження МВФ показують, що одноразові інвестиції в країни G-20 принесуть великі потенційні вигоди, якби країни, які мають найбільші бюджетні можливості збільшили свої витрати на інфраструктуру на 0,5% ВВП у 2021, то зростання світового ВВП до 25 року мало б стійкий тренд у 2% на рік".

Посилення державного попиту, який має компенсувати спад ВВП, який відбувається через падіння приватного попиту в економіці є однією з рекомендацій МВФ щодо боротьби з наслідками коронакризи, зазначив економіст.

Як заявили в офісі Президента України, план-факт "Великого будівництва" станом на середину листопада вже виконаний на 87%. "Для нас усіх "Велике будівництво" є, в першу чергу, значним менеджерським і медійним викликом. 87% завершених об'єктів говорять самі за себе — це абсолютний рекорд виконання за всі роки незалежності. До кінця року повинні наблизитися до показника 95%", - зазначив заступник голови офісу Президента України Кирило Тимошенко.

До початку 2020 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок програми "Велике будівництво". В рамках неї планувалося оновити та побудувати 6500 км доріг (державного та місцевого значення), понад 150 штучних споруд, 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 спортивних об'єктів.

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Автор: УНІАН