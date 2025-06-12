Для забезпечення середньої зарплати вчителя на рівні 24 тисяч грн. система потребує близько 200 млрд грн. додаткових коштів.

Міністерство освіти та науки розробило нову систему оплати праці освітян, яка передбачає не лише підвищення зарплат, а й зміну принципу нарахування. Нововведення стосуватиметься вчителів шкіл, вихователів дитсадків і викладачів професіональних освітніх закладів. Але вводитися нова система буде поетапно та за сприятливих умов.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова, пише Нова українська школа.

Зазначається, що на сьогодні зарплата вчителів в Україні є однією з найнижчих. Нижче лише зарплата у сфері культури. Через це підвищення зарплат у сфері освіти є викликом.

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"У вирішенні цього питання дуже багато залежить від зміни ситуації в нашій країні. Глобально це про безпекову компоненту, тому що вона впливатиме на структуру нашого державного бюджету і на те, чи буде далі продовжувати фінансуватись гуманітарна сфера і освіта, в тому числі, за кошти платників податків інших країн, а не українців", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, нова модель нарахування зарплат передбачатиме не тільки урочну зайнятість, але й інші види роботи, які зараз вчитель виконує за замовчуванням, але які не оплачуються.

"Наприклад, зараз доплата є лише за класне керівництво, але є купа інших видів робіт, які вчитель робить і які не оплачуються. Ми розглядаємо варіант, що у вчителя буде умовний 36-годинний чи 40-годинний робочий тиждень, який буде оплачуватись. Це та модель, яка реалізована у більшості країн світу. Ми говоримо про те, що у цих 36 годинах буде поділ на урочну частину, аудиторну, інші підходи. Це той шлях, по якому йшли при формуванні цієї моделі", - відмітила Кузьмичова.

У Міносвіти зазначили, що хотіли б розпочати впровадження нової системи оплати праці раніше, ніж у 2027 році, і вже зараз докладають для цього певних зусиль. Зазначається, що метою є досягнути ясності по реформі у 2025 році та зробити певні кроки вже у 2026 році.

"Зараз не можу сказати конкретні цифри. Ми зараз говоримо про те, що мінімальна гарантована зарплата – це та норма закону, яка відтерміновується, це про три мінімальні заробітні плати. Якщо застосувати цю норму, то глобально додаткових коштів у систему потрібно близько 200 мільярдів гривень. Це для того, щоб середня зарплата вчителя була умовно 24 000 гривень", - додала заступниця міністра.

Оплата праці вчителям

27 травня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що міністерство працює над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів.

Із січня для всіх учителів загальної середньої освіти, незалежно від їхнього стажу чи місця працевлаштування було запроваджено доплату. При цьому рішення уряду не поширювалося на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що з 1 вересня цього року доплата вчителям становитиме 2000 гривень. Станом на сьогодні є доплата до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

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