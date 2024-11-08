З вересня доплата складатиме 2 тисячі гривень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна "вчительська доплата" у розмірі 1 тис. гривень.

Про це Шмигаль заявив у своєму Telegram, в Одесі, під час виїзного регіональне засідання Уряду України.

"Сьогодні на виконання доручення президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 грн "на руки". З 1 вересня цю виплату збільшимо до двох тисяч гривень кожному вчителю", - наголосив Шмигаль.

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Він додав, що це рішення є частиною підтримки урядом вчителів.

"Підтримка тим, хто навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам навіть попри війну сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та здобувати якісну освіту", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що проти ночі 8 листопада російська армія атакувала Одесу, у місті є загиблий та поранені. Також значно пошкоджено ліцей № 125 - одну з найстаріших шкіл у місті. "Уряд особливу увагу приділяє питанню облаштування шкільних укриттів. На ці заходи Одеської області цього року було виділено понад 500 млн грн. Ще близько 57 млн грн - на закупівлю шкільних автобусів, понад 116 млн грн - на модернізацію шкільних їдалень і майже 130 млн грн - на харчування учнів початкових класів", - сказав Шмигаль.

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий також заявив у Facebook, що за ініціативи президента Володимира Зеленського урядом було ухвалено рішення про надбавку до заробітної плати вчителям.

"Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету", - заявив посадовець.

Ситуація зі школами в Україні - що відомо

Раніше УНІАН писав, що за останні 4 роки в Україні закрилися 2114 шкіл. За цей час наша країна втратила пʼяту частину своїх сільських шкіл. За даними Інституту освітньої аналітики, у 2020-2021 навчальному році в Україні працювало 14 815 шкіл різних форм власності. Вже до 2023-2024 навчального року їх залишилося лише 12 701.

Таким чином, кількість шкіл скоротилася на 14%. При цьому найбільше скорочення спостерігається в селах. Якщо у 2020-2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023-2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За 4 роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. Школи закриваються і в містах, але там ця тенденція менш інтенсивна - на 5 %. Основна причина такої ситуації - зменшення кількості учнів.

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