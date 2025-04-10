Голова ЄК назвала це рішення важливим кроком на шляху до стабілізації світової економіки.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила схвалення у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа призупинити мита на 90 днів, пише Politico.

"Я вітаю заяву президента Трампа про призупинення взаємних мит. Це важливий крок на шляху до стабілізації світової економіки", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що ЄС, як і раніше, прихильний до конструктивних переговорів зі Сполученими Штатами для досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також позитивно відреагували на рішення Трампа.

"Давайте витягнемо максимум користі з наступних 90 днів", - сказав Туск.

За словами Мерца, нові заходи, оголошені США, продемонстрували переваги європейської єдності, в той час як Санчес сказав, що вони "схоже, відкривають двері для переговорів і, таким чином, для угоди між країнами".

"Європейська комісія тепер виділить необхідний час для оцінки цієї останньої події в тісній співпраці з нашими державами-членами та промисловістю, перш ніж ухвалити рішення про наступні кроки", - заявив представник Комісії з торгівлі Олоф Гілл.

Мита Трампа

Нагадаємо, у середу Трамп різко змінив свій курс та торговельну війну, оголосивши про призупинення жорстких мит на 90 днів.

Водночас Трамп зберіг 10-відсоткові мита майже для всіх країн, а також радикальні заходи щодо металів. Він також збільшив мита проти Китаю до 125 відсотків.

Видання WSJ пише, що американський лідер сподівається, що зможе змусити Пекін піти на угоду, але поки мало ознак того, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий поступитися.

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