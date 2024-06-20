Обмеження вперше торкнуться поставок скрапленого природного газу.

Посли країн-членів Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на російську агресію проти України, повідомляє бельгійське головування у Раді ЄС в соцмережі X.

"Посли ЄС щойно погодили потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Politico, санкції стосуватимуться російської газової промисловості. Обмеження не торкнуться російського експорту зрідженого природного газу до ЄС. Натомість вони заборонять портам ЄС перепродавати російський газ після його надходження та заблокують фінансування запланованих у Росії терміналів газу в Арктиці та Балтії.

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"ЄС вдарить по Росії безпрецедентними санкціями проти її прибуткового газового сектору, за словами Бельгії, яка головує в ЄС, – колись немислимий крок, який може витягнути сотні мільйонів із військової скрині Москви. Це визначний момент для ЄС. З моменту повномасштабного вторгнення блок залишав російський газ без санкцій", – йдеться у тексті Politico.

Видання також відзначає, що головними противниками цих санкцій була Угорщина та Німеччина. Зокрема, Будапешт кілька тижнів погрожував накласти вето на рішення ЄС, оскільки країна виступає проти більшості додаткових енергетичних санкцій проти Росії. Натомість Берлін не виступав проти обмежень для Росії, але був занепокоєний "новими зобов'язаннями для експортерів ЄС".

Санкції проти Росії

Напередодні Reuters повідомляв, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис" через Німеччину. Тоді зазначалося, що Берлін залишався блокуючою силою, незважаючи на вилучення пункту, який Німеччина вважала проблематичним.

Сам Шольц заявляв, що Німеччина – це не "нова Угорщина", і заперечив звинувачення у блокуванні нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Він також зазначив, що пакет "не заблокований" і що країни "обговорюють деталі".

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