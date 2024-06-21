Саме цей флот рятує Росію від повної нафтової блокади.

У 14-му пакеті санкцій ЄС проти Росії буде передбачено повну заборону на вхід в європейські порти для кораблів "тіньового" нафтового флоту. Про це повідомила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у соцмережі Х.

Вона привітала рішення послів країн-членів ЄС, які дали згоду щодо 14-го пакету санкцій проти РФ, який мають остаточно затвердити наближчим часом. За її словами, цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступають Нідерланди, включаючи жорстку боротьбу з тіньовим нафтовим флотом Росії.

"Через цей пакет санкцій тіньовому флоту може бути заборонено доступ до європейських гаваней і послуг. Вкрай важливо, щоб ми продовжували працювати над новими санкціями ЄС. Це значно сповільнить бойову машину Путіна", – заявила вона.

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"Тіньовий" нафтовий флот Росії

Як писав УНІАН, наприкінці 2022 року Росія, готуючись до нафтових санкцій з боку Заходу, сформувала "тіньовий флот" із сотні танкерів. Оскільки санкції де-факто робили неможливими легальні перевезення російської нафти, усі транспортні компанії цивілізованого світу відмовилися мати справи з нею.

Аби експорт нафти не зупинявся, Росія придбала на світовому ринку десятки старих танкерів, щоб возити нафту своїми силами. Частину танкерів "прописали" в самій Росії, частину "записали" на інші сумнівні юрисдикції.

Ці танкери погано обслуговуються, кваліфікація екіпажів викликає сумніви, більшість суден не застраховані, або застраховані в сумнівних юрисдикціях. Щоб ускладнити відстеження того, як вони порушують нафтові санкції, ці танкери відключають в морі транспондери – передавачі, як повідомляють інші кораблі про положення танкера, зокрема задля уникнення зіткнень.

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