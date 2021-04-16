В останні тижні Китай звітував про зростання економічних показників на 30% і більше в річному численні.

У першому кварталі 2021 року економіка Китаю зросла на 18,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такий темп зростання є рекордним для країни.

Про це повідомляє Wall Street Journal. Зростання на 18,3% в першому кварталі є рекордним з 1992 року, коли Китай почав публікувати квартальну звітність по ВВП.

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Як зазначає видання, в останньому кварталі 2020 року ВВП Китаю виріс на 6,5% в річному численні.

Економісти очікували, що в першому кварталі зростання складе 19,2%, оскільки в першому кварталі 2020 року китайська економіка скоротилася на 6,8% через жорсткий карантин.

В останні тижні Китай звітував про зростання економічних показників на 30% і більше в річному численні.

ВВП Китаю

Раніше рекордним був перший квартал 1993 року, коли зростання ВВП Китаю склало 15,3%.

Економіка Китаю у 2020 році зросла на 2,3% і виявилася єдиною великою економікою, яка продемонструвала зростання, попри пандемію.

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Автор: Олена Коваленко