Майже половина сертифікованої березової деревини неправильно ідентифікована і не із зазначеної країни. Проведений аналіз викликає побоювання, що велика кількість санкційної деревини з Росії та Білорусі, як і раніше, незаконно надходить до Великої Британії.
Видання The Guardian пише, що аналітики World Forest ID перевірили точність десятків заяв про походження заготовок на березових виробах. Зразки берези марковані як вироблені в Україні, Польщі, Естонії та Латвії, але тести з використанням "хімічного відбитка пальця" деревини показали, що інформація на етикетці 46% зразків не відповідає дійсності.
Березу вирощують і обробляють у комерційних цілях на більшій частині території Північної Європи, включно зі значною частиною Росії та Білорусі. Після вторгнення РФ в Україну імпорт російської та білоруської фанери і лісоматеріалів до Великої Британії та інших європейських країн став незаконним через санкції.
Хоча в тестах не вказувалася країна, де було вирощено деревину, експерти заявили, що єдиними ймовірними джерелами походження деревини є Росія і Білорусь.
"Є невелика кількість компаній, які виробляють цей матеріал легально. Берези, які ростуть у Фінляндії, зайняті невеликою кількістю лісопилок, які виробляють березову фанеру. Є й інші місця в Прибалтиці та Скандинавії. Але основна частина постачатиметься з Росії, що дає змогу вкладати гроші в російську економіку, а отже порушувати санкції", - повідомив виконавчий директор Timber Development UK Девід Гопкінс.
Для перевірки деревини дослідники використовували аналіз співвідношення стабільних ізотопів, порівнюючи хімічний склад зразків берези з еталонною базою даних з усієї Північної та Східної Європи. Для оцінки географічного походження вчені використовували маркери, викликані відмінностями в освітленості, ґрунті та водних умовах.
Після нападу Росії на Україну 2022 року зафіксований експорт російської берези в європейські країни, включно з Великою Британією, різко скоротився. Однак у наступні місяці дані про торгівлю показують, що експорт з інших країн, включно з Казахстаном і Туреччиною, значно зріс. У випадку з Казахстаном експорт фанери підскочив з 600 тонн у 2021 році до 25 600 тонн у 2022 році.
Санкції проти деревини з РФ і Білорусі - головні новини
Білоруську підсанкційну деревину експортують до Євросоюзу під виглядом казахстанської. Товар направляють через Польщу з підробленими документами.
У березні 2022 року ЄС запровадив санкції щодо білоруської деревини. Після цього, протягом 2022-2023 років, особливо помітно збільшилися обсяги імпорту деревини з Казахстану - на рекордні майже 126 мільйонів євро. При цьому імпорт деревини з Казахстану до Польщі торік зріс майже вп'ятеро - з 14 млн євро до майже 68 млн.
29 січня стало відомо, що російські компанії продовжують постачати деревину до Євросоюзу всупереч санкціям. Загальна сума склала понад 1,5 мільярда євро.