Складання карти хімічних характеристик деревини може допомогти таким компаніям, як IKEA, запобігти нелегальному постачанню деревини.

Науковці намагаються запобігти потраплянню санкційної російської деревини до Європи. Для цього склали карту унікальних хімічних відбитків дерев.

Видання The Wall Street Journal пише, що мета проєкту - використати наукові дані в боротьбі компаній та урядів з запобігання проникненню нелегальної деревини до ланцюжків постачань деревини - складних, важко контрольованих мереж лісозаготівельних компаній, лісопилень, виробників і торговців деревиною.

Робота над базою даних деревини триває, але меблевий гігант IKEA вже використовував її для перевірки постачальників на наявність санкційної деревини. Бельгійська влада також використовувала її для вилучення понад 260 тонн деревини, що нелегально поставляється з РФ.

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Якщо проєкт розширять, то він може вплинути на постачання низки інших сільськогосподарських товарів, як-от бавовна і какао, які були пов'язані з порушеннями екології та прав людини.

Відстеження нелегальної деревини

Забезпечення дотримання санкцій щодо російської та білоруської деревини є складним завданням для країн-членів ЄС, оскільки імпортована деревина може проходити через кілька країн і змішуватися з деревиною з інших джерел до прибуття в блок.

Щоб зупинити нелегальну деревину, митні агенти та корпоративні аудитори насамперед шукають невідповідності або інші "червоні прапорці" в супровідних паперах. Деякі компанії та незалежні органи з сертифікації також відвідують постачальників на місці, але це дорого.

Зазначається, що після того, як дерево покинуло ліс, дуже складно відстежити його шлях, а постачальники деревини і торговці в країнах-посередниках знайшли спосіб обходити санкції проти Росії, реекспортуючи російську деревину.

Компанії в ЄС повинні вживати заходів для того, щоб у ланцюжках поставок не було санкційної деревини.

Проект воєнного часу

Попри те, що комерційні лабораторії вже багато років пропонують криміналістичну експертизу деревини та інших товарів, протоколи відбору проб і тестування часто не відповідають один одному, а обробка даних є рудиментарною, каже Віктор Деклерк, керівник наукового відділу World Forest ID.

Наразі World Forest ID використовує два тести для визначення хімічного складу зразків деревини. Один із них вимірює співвідношення стабільних ізотопів, яке змінюється залежно від таких факторів, як опади або температура. Інший тест вимірює вміст мікроелементів, таких як магній і мідь, які залежать від ґрунту, на якому ростуть дерева.

Таким чином, модель World Forest ID виявляє неправдиві заяви про походження в 40-60 % випадків.

Проєкт планують надалі розширювати - вже тестується такий підхід до сої та какао.

Санкції проти Росії - як Москва намагається обійти обмеження

Одними з найболючіших обмежень стали санкції щодо нафти. Росія намагається обійти їх різними способами, зокрема змішуючи своє "чорне золото" з нафтою з інших країн у портах.

Крім того, видання Bloomberg описало нову російську схему торгівлі нафтою. Так, російський танкер "Примор'я", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно - Ocean Hermana.

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