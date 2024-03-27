Продукцію видають за казахстанську, використовуючи фальшиві документи.

Білоруську підсанкційну деревину експортують до Євросоюзу під виглядом казахстанської. Товар направляють через Польщу. Для цього використовуються підроблені документи. Про це йдеться у розслідуванні проекту Радіо Свобода "Схеми", до якого доєднались журналісти "Білоруського розслідувального центру ", та польського видання Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що у березні 2022 року ЄС запровадив санкції щодо білоруської деревини. Після цього, протягом 2022-2023 років, особливо помітним є збільшення обсягів імпорту деревини із Казахстану – на рекордні майже 126 мільйонів євро. Більшість поставок – у Польщу. Імпорт деревини з Казахстану до Польщі минулого року зріс майже вп'ятеро – з 14 млн євро до майже 68 млн.

Журналісти вважають, що це може свідчити про обхід санкцій з боку Росії та Білорусі. Для цього використовуються фальшиві документи. ЗМІ наводить як приклад контракт на майже мільйон євро між казахстанською компанією Nurr-electro та одержувачем – польською компанією PLRBL, а також дані щодо специфікації товару та митні декларації.

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Юрист Nurr-electro, ознайомившись, з документом, заявив, що підписи, і відбитки печаток сфальшовані. За його словами, компанія не мала вказаної угоди. Опитані виданням незалежні експерти із графічного дизайну підтвердили, що відбитки печаток і підписи компанії, а також відбиток печатки Міністерства фінансів Казахстану розмістили на документі за допомогою фоторедактора.

"Все це може свідчити про те, що товар із Казахстану не вивозили. Цю версію підтверджує і той факт, що журналісти не знайшли такої поставки в базі експорту Казахстану", – йдеться у статті.

Перевізник, який доставляв товар, зазначив, що його везли не з Казахстану, а з Білорусі.

Як повідомляють журналісти, єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на запитання. Водночас відвантаження деревини відбувалося зі складу білоруського підприємства, власником якого також є Янович.

Журналісти направили запити до відповідних польських структур. У польському МЗС відповіли, що питання обходу санкцій не перебуває в їхній компетенції. У Митній службі зазначили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі декларації. Із Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними фактами розпочалася перевірка, але від детальніших коментарів утримались.

Польща торгує з РФ та Білоруссю

Польща нарощує торгівлю агропродукцією з РФ та Білоруссю. Імпорт аграрної продукції з Росії до Польщі перевищив рівень 2021 року, сягнувши 117 млн доларів. Імпорт зернових та олійних зріс у понад два рази. Схожа ситуація склалася і у торгівлі поляків з Білоруссю.

До того ж Польща аномально наростила експорт до Білорусі. У 2023 році постачання товарів склало 2,9 млрд дол. Після незначного просідання на початку 2022 року, польський експорт на білоруський ринок поступово зростав і дійшов до рекорду, щонайменше, з 2000 року.

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