В Україні закриваються одразу чотири мережі супермаркетів: яка причина

На місця цих магазинів мають зайти інші оператори ринку.

Мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. Окрім неї свою діяльність у різних регіонах згортають мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал", повідомила Українська рада торгових центрів із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал". Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проектах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах", – ідеться в заяві пресслужби компанії.

Зазначається, що компанія перебуває "в абсолютно стабільному фінансовому стані" та має достатньо ресурсів для виконання всіх зобов’язань перед працівниками, партнерами й постачальниками. Усі магазини мереж працюватимуть до 31 травня 2026 року.

Відео дня

При цьому в компанії наголосили, що на місця цих магазинів мають зайти інші оператори ринку. За даними джерел, наразі йдеться про можливе відкриття супермаркетів Novus та "Сільпо", проте офіційних повідомлень від компаній ще не було.

Мережа супермаркетів "Арсен", заснована на початку 2000-х років у Львові, представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює шість магазинів.

Мережа "Союз" з’явилась у Чернігові орієнтовно 30 років тому, а в 2000-х роках почала відкривати точки в Славутичі, Прилуках, Києві, Бердичеві, Житомирі та Білій Церкві.

Закриття магазинів в Україні – останні новини

У лютому стало відомо, що власник бренду одягу Zara, компанія Inditex, розірвала договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі. Причиною такого рішення стали безпекові ризики.

При цьому турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep впродовж травня-червня закриє всі свої магазини в Україні.

У грудні 2025 року мережа з продажу товарів для спорту та туризму Athletics оголосили про припинення діяльності в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: