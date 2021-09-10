Глава держави заявив, що Україна - незалежна держава, яка сама обирає бізнес-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Сполучені Штати Америки не впливають на Україну стосовно економічного співробітництва з Китаєм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час конференції YES Brainstorming на тему "Після COVID = Після катастрофи? Кроки до виживання".

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Зокрема, його запитали про можливий вплив США на Україну у відносинах з Китаєм.

"Я не бачу поки відкритого впливу такого... Я не кажу, що немає сигналів з боку Сполучених Штатів щодо відносин будь-яких країн, які знаходяться в Європі, з Китаєм. Я не кажу про те, що цього немає, але ми досить незалежна все ж країна, яка обирає партнерів собі сама... Якщо бізнес чистий, відкритий, і він дає додаткові робочі місця в Україні - це і є пріоритет", - заявив Зеленський.

Також у президента запитали про можливий вплив іноземних технологій на розвиток демократії в Україні.

"Я чесно кажучи вважаю, що на Україну і на наш бізнес ніхто не впливає", - сказав глава держави.

Окремо президент додав, що не зовсім розуміє, як китайські технології впливають на демократію в Україні. "На демократію в Україні китайські технології, як і технології будь-якої країни, ніяк не впливають. Я так вважаю. Я вважаю, що на демократію тієї чи іншої країни впливає, перш за все, внутрішня (ситуація), впливає саме суспільство, тому що воно розвивається демократично чи ні", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в України з Китаєм найбільший товарообіг, і він хоче, щоб він став ще більшим.

"Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну. Я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував. Це правда. Що стосується стратегічних підприємств України, які були за останні, скажімо, десять років, з точки зору їх акцій, були передані деяким китайським партнерам, - то ми зупинили це рішення Радою національної безпеки та оборони. Тобто, стратегічні підприємства повинні бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це те, що стосується підприємства "Мотор-Січ", - сказав Зеленський.

Співпраця з Китаєм:

За даними Держстату, Китай став найбільшим торговельним партнером України за результатами першого півріччя 2021 року. Так, обсяг експорту товарів до Китаю зріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю зріс на 25% - до 4,567 млрд дол.

Автор: Віталій Саєнко