Глава держави назвав великою перемогою, що Україна під час локдауну не чекала на допомогу від інших країн.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час введення жорстких карантинних заходів з метою стримування поширення коронавірусної хвороби Україна не мала такого великого падіння валового внутрішнього продукту, як це сталося в багатьох країнах світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на конференції YES Brainstorming на тему "Післе COVID = Після катастрофи? Кроки до виживання".

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"Швидку допомогу від держави отримала і наша економіка. Імунітет якої вистояв без, дійсно, фінансових підтримок великих фінансових інститутів, принаймні в цей час, і інших партнерів. Ми не отримали фінансову допомогу, але допомагали своїм громадянам, як могли, фінансово. 8 тисяч гривень за фактично 8 хвилин через додаток "Дія". Знаходили додаткові ресурси, вмикаючи мозок і нестандартне мислення і не вмикаючи верстат. У нас не було великого падіння ВВП в порівнянні з багатьма іншими країнами, які мають великі економіки та в яких немає, до речі, війни на Донбасі, і немає окупованих територій", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що адаптивний карантин, який ввела держава, став адекватним карантином.

"Ми ввели локдаун в найкращий для цього час. Він не був тривалим, настільки болючим, як у багатьох країнах. Не чекали на допомогу від інших. Я вважаю, що це велика перемога нашої країни. Ми були самостійні, і допомагали іншим, не чекаючи на подяку. Ми відправили до Італії своїх медиків і необхідні кошти без роздумів і завжди готові допомагати всім без винятку", - підкреслив президент.

Прогноз інфляції:

Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у II кварталі поточного року до 7,5% з 8,7% у квітневому прогнозі.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4% у річному вираженні.

Автор: Віталій Саєнко