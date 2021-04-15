Вартість пристрою складе $119,9 за версію з дротовою зарядкою і $139,9 - з підтримкою бездротової зарядки.

Компанія Amazon представила нове покоління бездротових навушників Echo Buds, оснащених активним шумопоглинанням.

Про це повідомляє Businesswire.com.

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Вартість пристрою складе $119,9 за версію з дротовою зарядкою і $139,9 - з підтримкою бездротової зарядки. Навушники доступні в білому і чорному кольорах.

Внутрішньоканальні навушники стали компактнішими, в порівнянні з попереднім поколінням пристрою, а поліпшена система шумопоглинання, як заявляє Amazon, прибирає вдвічі більше шуму. У кожному з навушників встановлені по три мікрофони, які вловлюють зовнішні звуки та голос користувача.

Echo Buds: що відомо про новинку

Echo Buds працюють з фірмовим голосовим помічником Alexa, за допомогою якого можна управляти як навушниками, так і смартфоном. Технологія VIP Filter дозволяє гнучко налаштовувати повідомлення, які користувач хоче отримувати під час використання навушників.

З активним шумопоглинанням в режимі прослуховування музики та використання Alexa нові Echo Buds працюють до 5 годин, а зарядний чохол дозволяє збільшити час до 15 годин. При відключеному шумопоглинанні автономність збільшується до 6,5 години та 19,5 години відповідно.

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Автор: Олена Коваленко