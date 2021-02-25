Аналітики вважають, що у флагманського смартфона буде діагональ екрану 7,3-7,6 дюйма і він буде підтримувати роботу зі стилусом.

Apple відмовиться від свого самого компактного планшета в лінійці на користь складаних пристроїв.

Про це повідомляється у звіті китайського видання MyDrivers.

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За інформацією інсайдерів, американський IT-гігант збирається поховати серію компактних планшетів. Уточнюється, що iPad mini в асортименті продукції Apple замінить новий складаний iPhone.

Як пише видання, компанія прибере згадку про модель зі свого сайту і поступово буде виводити гаджет з виробництва і продажу.

Аналітики вважають, що у флагманського смартфона буде діагональ екрану 7,3-7,6 дюйма і він буде підтримувати роботу зі стилусом. Також є версія, що Apple позбудеться недорогих і компактних планшетів у зв'язку з тим, що не планує розвивати даний напрямок і сумнівається в тому, що ринок невеликих iPad має перспективи зростання.

iPad mini

Перший планшет в серії iPad mini представлений 23 жовтня 2012 року.

У березні 2019 року компанія випустила п'ять поколінь пристроїв.

iPad mini має 7,9-дюймовий IPS-екран, чіп Apple A12, підтримує роботу в стільникових мережах і стилуса Apple Pencil.

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Автор: УНІАН