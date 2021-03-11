На сайті компанії Apple з'явився український піддомен (apple.com/ua).
Основна частина розділу сайту все ще представлена англійською мовою, але частину інформації вже перекладено українською.
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Також компанія зазначила авторизованого дистриб'ютора своєї техніки в Україні, офіційних реселерів техніки Apple та список сервісних центрів.
Apple в Україні
Наприкінці травня 2020 року Apple зареєструвала юрособу в Україні.
Першу вакансію для київського офісу Apple опублікувала в липні 2020 року - компанія шукала Chief Accountant.
У березні 2021 року стало відомо, що Apple також шукає податкового аналітика у Києві.
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