Apple працює над україномовною версією сайту.

На сайті компанії Apple з'явився український піддомен (apple.com/ua).

Основна частина розділу сайту все ще представлена англійською мовою, але частину інформації вже перекладено українською.

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Також компанія зазначила авторизованого дистриб'ютора своєї техніки в Україні, офіційних реселерів техніки Apple та список сервісних центрів.

Apple в Україні

Наприкінці травня 2020 року Apple зареєструвала юрособу в Україні.

Першу вакансію для київського офісу Apple опублікувала в липні 2020 року - компанія шукала Chief Accountant.

У березні 2021 року стало відомо, що Apple також шукає податкового аналітика у Києві.

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Автор: Олена Коваленко