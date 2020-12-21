Apple заморозила співпрацю з тайванською компанією Wistron.

Apple заморозила співпрацю з тайванською компанією Wistron після бунту робітників на індійській фабриці підрядника.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Apple.

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Раніше працівники підприємства розгромили завод по збірці iPhone через заборгованість по зарплаті та невдоволення умовами праці. Apple не буде віддавати нові замовлення Wistron Corp доки проблеми не будуть усунені.

"Wistron вжила дисциплінарних заходів і реструктурує свої команди по найму і розрахунку заробітної плати в Нарсапурі. Ми помістили Wistron на випробувальний термін, компанія не отримає нових замовлень від Apple, поки не завершить роботу по виправленню ситуації", — повідомили в компанії.

За даними видання The Times of India, в результаті погромів на заводі по складанню iPhone 12 грудня компанія зазнала збитків у розмірі понад $59 млн. Збитки були пов'язані, в тому числі й з крадіжкою декількох тисяч смартфонів.

Співпраця з тайванською компанією

9 листопада 2020 року Apple призупинила співпрацю з тайванською компанією Pegatron, що є найбільшим ODM-виробником споживчої електроніки та фактичним виробником пристроїв Apple, після виявлення декількох випадків порушення партнером трудового законодавства.

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Автор: УНІАН