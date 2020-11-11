Компанія Huawei погодилася продати свій молодіжний бренд Honor консорціуму Digital China.
Про це повідомляє Reuters.
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Як пише видання, на цей крок китайського виробника змусили санкції з боку США.
Угода з Digital China та урядом міста Шеньчжень передбачає продаж майже всіх активів, включаючи сам бренд Honor, а також пов'язані з ним структури, включаючи відділ досліджень і розробок.
Сума угоди в чотири рази перевищує спочатку називалася і становить значні 100 мільярдів юанів ($15,2 млрд).
Після завершення операції Digital China Group (головний дистриб'ютор Honor), стане одним з двох найбільших власників акцій Honor Terminal Co Ltd. Її частка складе мало не 15%. Digital China погасить більшу частину суми за рахунок банківських кредитів. Також повідомляється про участь в угоді ще як мінімум трьох інвестиційних фірм, підтримуваних урядом фінансового і технологічного центру Шеньчженя. Кожна з них отримає від 10% до 15% акцій.
Повідомляється, що Honor планує зберегти більшу частину своєї управлінської команди, понад 7000 осіб зі штату і вийти на біржу протягом трьох років.
Huawei оголосить про угоду до кінця тижня.
За тримісячний період з липня по вересень моделі Honor склали 26% в загальному обсязі продажів смартфонів Huawei (51,7 млн штук).
Хронологія подій
У жовтні 2020 року ЗМІ писали про те, що Huawei розраховує виручити від продажу Honor близько 3,7 мільярда доларів, а серед потенційних покупців називалися Xiaomi, TCL і Digital China Group.
15 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Huawei веде переговори про продаж бренду смартфонів Honor
Huawei: історія конфлікту
- У 2018 році директори ЦРУ, ФБР, АНБ та інших розвідувальних органів США заявили, що не рекомендують купувати техніку китайських компаній Huawei та ZTE через ризик шпигунства.
- У травні 2019 року США внесли китайську Huawei до чорного списку, обмеживши діяльність компанії на американському ринку і заборонивши американським держструктурам використовувати обладнання Huawei.
- У травні 2020 року глава Держдепартаменту США Майк Помпео опублікував заяву, в якій говорилося, що в майбутньому буде ще більше обмежений експорт американських товарів для компанії Huawei.
- 1 липня 2020 року Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.
- 13 липня 2020 року в Huawei заявили, що сподіваються на відстрочку до 2025 року у питанні відсторонення компанії від розгортання 5G у Великобританії.
- 20 липня 2020 року Британія попросила Японію розгорнути 5G без Huawei.
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