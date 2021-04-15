Instagram вважає, що це допоможе знизити соціальний тиск на користувачів / Ілюстрація REUTERS

Instagram та Facebook почали тестувати можливість для користувачів приховувати лайки до своїх постів.

Про це повідомляє Techcrunch.

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У новому тесті, доступному для невеликого числа користувачів соцмережі, можна буде самостійно вибрати, приховувати лайки чи показувати їх.

Instagram вважає, що це допоможе знизити соціальний тиск на користувачів у зв'язку з занепокоєнням з приводу кількості лайків.

Як пише видання, в компанії хотіли зайнятися цією проблемою раніше, проте через пандемію коронавірусу змушені були відкласти питання.

Що цьому передувало

У 2019 році Instagram вже тестував подібну функцію, проте тоді соцмережа автоматично приховувала лайки певної частини користувачів, і цей експеримент визнали провальним.

8 квітня 2021 року американська корпорація Facebook запустила в тестовому режимі сервіс питань і відповідей Hotline, який по функціоналу нагадує суміш Clubhouse та Instagram Live.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко