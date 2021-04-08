У Hotline користувачі можуть вести прямі ефіри в текстовому або аудіоформаті.

Американська корпорація Facebook запустила у тестовому режимі сервіс запитань і відповідей Hotline, що за функціоналом нагадує суміш Clubhouse та Instagram Live.

Про це повідомляє Techcrunch.

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У Hotline користувачі можуть вести прямі ефіри та спілкуватися з аудиторією в текстовому або аудіоформаті, а самі автори можуть також вмикати камеру.

Автор має право вказати, хто з користувачів може ставити питання, а хто - ні. За питання можна голосувати, а автор має можливість також підключити до ефіру користувачів, які поставили запитання.

Ведучий може видаляти як питання, так і користувачів, а після ефіру може отримати відео - або аудіозапис зустрічі. Під час тестування в додаток можна увійти через обліковий запис Twitter, підтвердивши профіль через СМС.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником та генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко