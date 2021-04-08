Американська корпорація Facebook запустила у тестовому режимі сервіс запитань і відповідей Hotline, що за функціоналом нагадує суміш Clubhouse та Instagram Live.
Про це повідомляє Techcrunch.
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У Hotline користувачі можуть вести прямі ефіри та спілкуватися з аудиторією в текстовому або аудіоформаті, а самі автори можуть також вмикати камеру.
Автор має право вказати, хто з користувачів може ставити питання, а хто - ні. За питання можна голосувати, а автор має можливість також підключити до ефіру користувачів, які поставили запитання.
Ведучий може видаляти як питання, так і користувачів, а після ефіру може отримати відео - або аудіозапис зустрічі. Під час тестування в додаток можна увійти через обліковий запис Twitter, підтвердивши профіль через СМС.
Довідка УНІАН
Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.
Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.
Засновником та генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.
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