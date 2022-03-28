Хакери групи Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію. Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють топ-пропагандисти Кремля Соловйов, Скабєєва та Попов.
Про це хакери повідомили у Twitter.
В результаті успішної кібератаки на ВДТРК вдалося отримати 870 ГБ даних. Хакери обіцяють оприлюднити файли найближчим часом.
Як повідомляв УНІАН, раніше хакери опублікували базу даних найбільшої в світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні.
А кілька днів тому Anonymous зламала сайт Центробанку Росії. Хакери опублікували 28 GB інформації Центрального банку РФ: всі транзакції.