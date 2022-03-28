Понад 870 ГБ отриманих даних хакери оприлюднять найближчим часом.

Хакери групи Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію. Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють топ-пропагандисти Кремля Соловйов, Скабєєва та Попов.

Про це хакери повідомили у Twitter.

В результаті успішної кібератаки на ВДТРК вдалося отримати 870 ГБ даних. Хакери обіцяють оприлюднити файли найближчим часом.